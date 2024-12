Pietro Morittu (sindaco di Carbonia): «La decisione della Glencore è grave e inaccettabile»

«La decisione della Glencore di anticipare a lunedì 23 dicembre la fermata della linea zinco, è assolutamente inaccettabile, disattende gli impegni presi e rende ancor più grave e drammatica la situazione di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie.»

Lo ha detto il sindaco di Carbonia Pietro Morittu.

«Rilanciamo a gran voce il massimo impegno da parte dell’azienda e delle istituzioni preposte ai vari livelli affinché mettano in campo tutte le azioni possibili per scongiurare la perdita di numeri posti di lavoro in un territorio già fortemente provato dalla crisi occupazionale – ha aggiunto Pietro Morittu -. Da parte nostra, come Amministrazione comunale, siamo e resteremo sempre dalla parte dei lavoratori, cui va il nostro totale ed incondizionato sostegno.»