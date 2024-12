Alessandro Pilurzu (Pd, commissione Industria): «Dalla Glencore una pugnalata al territorio, le istituzioni devono schierarsi al fianco dei lavoratori»

«Oggi abbiamo avuto la conferma di come Glencore abbia considerato il Sulcis Iglesiente una colonia e i lavoratori, che per l’azienda hanno dato anima cuore e salute, dei numeri. Da tempo le istituzioni a tutti i livelli hanno denunciato questo dramma, ma dopo quest’ultimo affronto al Governo, alla Regione Sardegna ed alle comunità locali bisogna utilizzare un altro atteggiamento non solo sulla questione linea zinco, ma anche sulla linea Waelz e sulle bonifiche ambientali dell’area.»

E’ durissimo il giudizio del consigliere regionale Alessandro Pilurzu, componente della commissione Industria, dopo l’annuncio fatto da Glencore sulla fermata anticipata della linea zinco.

«Senza nessuno scrupolo Glencore congela la sua scelta prima delle festività natalizie, dando una pugnalata al nostro territorio, ai lavoratori ed alle loro famiglie. Davanti a quest’atteggiamento riprovevole non esistono colori politici o lotte di parte – conclude Alessandro Pilurzu -. Abbiamo l’obbligo come istituzioni di schierarci al fianco dei lavoratori e delle loro famiglie, per impedire che questa scelta scellerata si tramuti in un nuovo dramma sociale per il territorio.»