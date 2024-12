Vertenza Portovesme srl: le segreterie confederali e di categoria e la RSU chiedono un incontro urgente al MIMIT

In data odierna, le segreterie confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec, e alla RSU della Portovesme Srl, hanno incontrato la Commissione Tecnica inviata dal MIMIT, a seguito degli impegni assunti in data 5 dicembre 2024 dal Ministro Urso. A fronte del sopralluogo avvenuto nella giornata odierna, le scriventi organizzazioni sindacali hanno ritenuto importante e fondamentale incontrare la Commissione per conoscere l’eventuale possibilità del passaggio dello smelter a uno o più investitori interessati a mantenere la produzione di zinco nello stabilimento di Portovesme. Dall’interlocuzione è emersa da parte dei tecnici presenti la positiva impressione sullo stato degli impianti. Impianti che per le loro produzioni il Governo ha ritenuto strategici nell’ottica di una politica industriale nazionale ed europea di prospettiva.

Riteniamo, però, fortemente preoccupante il mancato rispetto dell’impegno da parte della multinazionale Glencore di mantenere le attuali produzioni fino alla data stabilita durante la riunione al MIMIT del 5 dicembre scorso. A riguardo lo stesso ministro ha confermato come condizione indispensabile, per il passaggio dello smelter a un altro soggetto imprenditoriale, il mantenimento in marcia dello stesso.

Alla luce degli ultimi accadimenti, ovvero, la comunicazione della Direzione della Portovesme Srl, che anticipa la fermata a lunedì 23 dicembre non rispettando gli impegni assunti al Ministero, le organizzazioni sindacali sono a chiedere a carattere d’urgenza la convocazione presso il MIMIT, come da impegni precedentemente assunti dal Ministro.

Segreterie confederali territoriali di Cgil, Cisl e Uil

Segreterie territoriali di Filctem, Femca e Uiltec

RSU Portovesme Srl