Albenga, colpo a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Luigi Cobuzzi, ex Carbonia

L’Albenga si assicura un rinforzo di grande prospettiva per il proprio centrocampo: Luigi Cobuzzi, classe 2004, è ufficialmente un nuovo giocatore della formazione ligure, pronta ad affrontare la stagione 2024/2025 con ambizioni importanti in Serie D, girone A.

Luigi Cobuzzi arriva all’Albenga con un bagaglio di esperienze maturato in diversi contesti del calcio italiano. Il suo percorso è iniziato nelle giovanili del Foggia, tra Under 17 e Primavera, per poi emergere nelle categorie dilettantistiche con esperienze significative: Eccellenza lucana con la maglia del CS Vultur, Eccellenza sarda con il Carbonia, Eccellenza pugliese con il San Marco, dove ha messo a segno 3 gol, promozione pugliese con il Real Siti, dove ha ricoperto il ruolo di capitano segnando 10 reti tra campionato e coppa.

L’operazione che ha portato Cobuzzi in Liguria è stata resa possibile grazie all’intermediazione della GC Sport Consultants, società che ha creduto fortemente nel valore e nel potenziale del centrocampista.

Nella foto di copertina Luigi Cobuzzi con la maglia del Carbonia nella stagione 2023/2024, al fianco di Costantino Chidichimo