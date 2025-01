Assemblea generale dei lavoratori metalmeccanici venerdì 17 gennaio nella sala assemblee del Consorzio industriale di Portoscuso

Le segreterie territoriali di CGIL, CISL e UIL e le segreterie territoriali FIOM FSM UILM hanno convocato l’assemblea generale dei lavoratori metalmeccanici per venerdì 17 gennaio, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nella sala assemblee del Consorzio industriale di Portoscuso (fronte Eurallumina). All’ordine del giorno, ci sarà la gravissima situazione del polo industriale di Portovesme. L’assemblea generale non a caso, coincide con la convocazione del MIMIT rivolta alle Istituzioni regionali per affrontare le problematiche legate all’industria del Sulcis.

«FIOM, FSM e UILM Territoriali, nel ritenere l’attuale periodo fondamentale per affrontare le tante difficoltà conseguenti alle crisi delle diverse fabbriche (SiderAlloys, Eurallumina, Portovesme srl e Enel), agli ammortizzatori sociali che ne sono conseguiti (cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, oltre alle tante lavoratrici e lavoratori in mobilità) – si legge in una nota diffusa oggi -, invitano tutti alla massima partecipazione. Gli incontri in programma meritano un aggiornamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, i quali, in seguito alle scelte politiche che in questi incontri si assumeranno, saranno direttamente interessati.»

I metalmeccanici di FIOM, FSM e UILM, per tali ragioni, guardano con particolare attenzione all’incontro convocato per il 17/01/2025 al MIMIT, ma attendono con trepidazione l’evolversi degli ulteriori incontri che potrebbero segnare, si augurano positivamente, le sorti industriali del territorio, chissà, provando a rendere le diverse realtà, davvero sinergiche, anche attraverso la realizzazione delle infrastrutture più volte richieste e ritenute fondamentali per il rilancio produttivo ed occupazionale.

FIOM, FSM e UILM ricordano tra le altre, l’importante convocazione prevista per il 30/01/2025 per la Sider Alloys, ma nel frattempo, aspettano una pronta risposta in merito alla richiesta di convocazione per i metalmeccanici dell’area industriale, avanzata dalle Segreterie Nazionali. Nell’invitare i metalmeccanici del polo industriale alla massima partecipazione all’assemblea generale retribuita, allargano l’invito alle Istituzioni e alla popolazione locale.