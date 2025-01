Carbonia: avviso pubblico per i “Progetti personalizzati di sostegno in favore di persona con disabilità grave” ai sensi della legge 162/1998

Il comune di Carbonia ha diffuso una nota con la quale comunica che i cittadini in possesso della certificazione di riconoscimento della disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104 del 1992, o che siano stati convocati dalla Commissione medica entro il 31 marzo 2025, che potranno presentare richiesta di predisposizione di un piano personalizzato.

I cittadini, che beneficiano già di un piano personalizzato attivo al 31/12/2024, dovranno ripresentare la richiesta per la prosecuzione del progetto per l’annualità 2025. Il finanziamento già attivo è stato prorogato sino al 30 aprile 2025 con gli stessi importi assegnati nel 2024.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata fino alle ore 12.00 del 31 marzo 2025.

La richiesta si presenta online accedendo ai “Servizi On Line” del sito istituzionale del Comune di Carbonia all’indirizzo www.comune.carbonia.su.it nella sezione SERVIZI- SERVIZIO ONLINE/ISTANZE ONLINE/AVVIO ISTANZA ON LINE ACCEDI AL SERVIZIO- Successivamente si accede tramite SPID o CIE in GESTIONE RICHIESTA – SERVIZI SOCIALI -procedimento L.162/98 RICHIESTA DI PREDISPOSIZIONE PIANO PERSONALIZZATO (NUOVO/RINNOVO) IN SOSTEGNO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ GRAVE.

I cittadini che, alla data di scadenza, non potranno presentare richiesta perché risultano non in possesso della certificazione rilasciata entro il 31 marzo 2025 o non siano stati convocati dalla Commissione medica entro tale data, potranno presentare richiesta anche in data successiva al 31 Marzo 2025. Tali richieste verranno accolte, a seguito di un avviso, sulla base dell’ordine cronologico di arrivo al protocollo e finanziate solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui l’Amministrazione disponga di economie maturate nell’anno corrente, derivanti dalla mancata attivazione e dalla sospensione anticipata di progetti da parte di altri beneficiari. La documentazione non dovrà essere trasmessa all’ufficio protocollo né a mano né tramite mail o posta elettronica certificata.

Per eventuali difficoltà tecniche di compilazione della domanda scrivere una mail all’indirizzo: assistenza_servizionline@ comune.carbonia.su.it o chiamando il numero 0781694216.

A supporto del cittadino è attivo lo Sportello Inform@Handicap per la presentazione on line delle istanze e della documentazione relativa ai progetti di cui alla L.162/98, tutti i martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 18.00 presso gli uffici dislocati in via XVIII dicembre (ex Tribunale).

I cittadini interessati a imparare a presentare autonomamente queste domande digitali possono rivolgersi all’Ufficio di Educazione Digitale, aperto dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00, presso la sede dell’ex tribunale email aferro@comune.carbonia.su.it

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento è possibile contattare il Responsabile del Procedimento, dott.ssa Monica Piras alla mail: mpiras@comune.carbonia.ca.it o al seguente recapito telefonico 3357371355 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 o il servizio di segretariato sociale al numero 3357433557 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Si invitano i cittadini a prendere visione dell’avviso pubblico, nonché della sintesi dell’Avviso, aggiornato alle nuove disposizioni regionali.