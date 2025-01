Domenica 2 marzo 2025 si svolgerà la sfilata di Carnevale organizzata dalla Pro Loco Carbonia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale

Domenica 2 marzo 2025 si svolgerà il tradizionale appuntamento annuale con la sfilata di Carnevale, organizzata dalla Pro Loco Carbonia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Sarà, come di consueto, un tripudio di colori, musica, animazioni per grandi e piccini, folklore, goliardia e divertimento. Una domenica di festa, allegria e spensieratezza per un appuntamento da sempre molto atteso dalla cittadinanza.

Le iscrizioni dei carri e dei gruppi a piedi dovranno pervenire via email, entro e non oltre la data di mercoledì 26 Febbraio 2025, all’indirizzo: proloco.carbonia@hotmail.it