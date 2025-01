Don Bosco Cup, la ginnastica ritmica sarda ha inaugurato a Santadi il 2025 con 144 atlete e 235 medaglie

Il Palazzetto dello Sport di Santadi, in via Is Collus, ha aperto il 2025 della ginnastica ritmica sarda con due giorni di gare intense e spettacolari, segnando l’inizio della Don Bosco Cup. Un evento organizzato dall’ASD Airone in collaborazione con le Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), che ha visto in pedana 144 atlete e 235 esercizi, con la partecipazione di nove società provenienti da tutta la Sardegna: Airone di Santadi, Aerobic di Donori, Attitude di Guspini, My Cocoon di Assemini, Turbo di Dolianova, Dafne di San Gavino Monreale, Erre Esse di Sant’Andrea Frius, Flamingo di Terralba e Madia de La Maddalena.

Le competizioni si sono svolte il 25 e 26 gennaio: il sabato è stato dedicato alle ginnaste del livello B, mentre la domenica ha visto impegnate quelle dei livelli C1, C2, D ed E. Per tutte, l’obiettivo era chiaro: raggiungere i punteggi necessari per qualificarsi alla Finale Nazionale di Lignano Sabbiadoro, in programma dal 1° al 6 maggio 2025. Tra le protagoniste, spiccano le più giovani in gara: Ginevra Sanna dell’ASD Turbo ed Elisa Adriana Savca della Madia, che nonostante la loro età hanno affrontato la pedana con determinazione e concentrazione. Sul versante opposto, Mamusa Sara dell’ASD Dafne ha rappresentato l’esperienza, distinguendosi per l’eleganza e il controllo maturati in anni di gare.

La Don Bosco Cup tornerà l’8 e 9 marzo con la seconda tappa, momento cruciale per la classifica generale: i punteggi accumulati decreteranno la campionessa assoluta. L’attenzione è ora rivolta alla preparazione per Lignano Sabbiadoro, dove le atlete sarde punteranno a far valere il loro talento e l’impegno dimostrato sul palcoscenico regionale.