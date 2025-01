E.INS Spoke 2 fa tappa a Nuoro il 23 gennaio, a Oristano il 30 gennaio, a Cagliari il 6 febbraio e ad Iglesias il 13 febbraio

Dopo Sassari e Olbia, i Percorsi di Innovazione e.INS Spoke 2 fanno tappa a Nuoro, Giovedì 23 gennaio ore 11:30, presso l’Aula Magna UniNuoro (Via Salaris 18). Il ciclo di eventi, che coinvolgerà tutto il territorio regionale, è organizzato nell’ambito del progetto e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia nell’articolazione dello Spoke 2, misura finanziata dal PNRR e coordinata dall’Università di Sassari, che mira a promuovere la crescita economica della Sardegna puntando sul turismo e i beni culturali. L’entità del finanziamento per lo Spoke 2 è di circa 12 milioni di euro.

Questo terzo incontro è rivolto alle imprese e agli operatori del settore “Turismo e Beni Culturali” del centro Sardegna (PMI, start-up, incubatori d’impresa, associazioni di categoria, enti locali, GAL, FLAG, parchi nazionali e regionali, scuole e comunità locali) per illustrare i bandi disponibili e le opportunità messe in campo dal progetto e.INS Spoke 2, con lo scopo di promuovere lo sviluppo di progetti innovativi, creando sinergie tra imprese, enti locali, ricerca accademica e cittadinanza, coinvolgendo proprio le comunità locali nell’innovazione di processo e di prodotto in ambito turistico.

Gli argomenti dell’incontro saranno:

Bandi a cascata per PMI e startup: Si tratta di due bandi a cascata che prevedono contributi a fondo perduto del 50% per progetti con un importo compreso tra 20.000 e 200.000 euro , destinati a imprese e startup. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 febbraio 2025 .

Manifestazione di interesse per GAL, FLAG, Aree Protette, Enti Pubblici: È indetta una manifestazione di interesse rivolta ai GAL, FLAG, Aree Protette, Comuni ed Enti Pubblici, con l’obiettivo di sostenere progetti innovativi in co-finanziamento, per la valorizzazione del territorio, dei beni culturali e delle risorse turistiche locali, promuovendo il trasferimento di tecnologie e di conoscenze a quelle entità che lavorano più da vicino con i territori. La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata al 31 marzo 2025.

Piattaforme sperimentali per i dati sul turismo: Sono state pubblicate 2 manifestazioni di interesse, la prima, rivolta ad imprese e enti locali, per la realizzazione di una piattaforma innovativa per l’analisi e la raccolta di dati complessi sul turismo regionale (l’analisi del sentiment, mappatura geografica, report automatizzati), la seconda per il supporto alle PMI nella creazione di un profilo aziendale online, per la raccolta e gestione delle recensioni dei clienti. La scadenza per la presentazione delle 2 manifestazioni di interesse è fissata al 31 marzo 2025 .

Piano di formazione “e.INS Spoke Academy” per le PMI del turismo

Il piano di formazione comprenderà diverse azioni: un’academy online, che ospiterà corsi e lezioni dedicate ad imprenditori e lavoratori del settore turistico e culturale; azioni di mentoring, finalizzate al trasferimento tecnologico dalle università al mondo imprenditoriale; azioni di training orientate all’innovazione, dedicate ad associazioni di categoria ed alle amministrazioni.

I Percorsi di Innovazione e.INS Spoke 2 faranno tappa ad Oristano il 30 gennaio, a Cagliari il 6 febbraio e ad Iglesias il 13 febbraio.