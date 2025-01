L’esperienza di Villaggio Normann è censita nella piattaforma F.I.P. “Faro Italia Platform”. F.I.P. è composta da comunità finalizzate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione di determinati beni culturali. Anche il patrimonio immateriale, come nel caso, è connesso al luogo dove si è generato. Queste attività fanno riferimento alla Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul “valore sociale del patrimonio culturale materiale e immateriale” nota come Convenzione di Faro. Questa attribuisce alle Comunità Patrimoniali una responsabilità diretta nella valorizzazione dei beni comuni che essi sentono propri, in maniera formale o informale, attraverso un processo partecipato, aperto, plurale.

Faro Italia Platform (FIP) è una piattaforma collaborativa, fondata sull’autovalutazione e la fertilizzazione trasversale (cross-fertilization), attraverso un processo dal basso (bottom-up) rivolto a favorire l’interazione spontanea e la cooperazione attiva tra le Comunità Patrimoniali. FIP è una cornice comune che sostiene l’interazione trasversale tra i partecipanti, perché la Convenzione incoraggia l’azione corale e partecipata. Sviluppa la capacità di fare squadra a livello locale, per contarsi e contare a tutti i livelli.