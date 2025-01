Teknoservice: distribuzione kit per la raccolta differenziata nel comune di Domusnovas

Teknoservice annuncia le date della distribuzione dei kit di sacchi per la raccolta differenziata nel Comune di Domusnovas. Il servizio, che rientra nell’impegno dell’azienda per un miglioramento continuo della gestione dei rifiuti urbani, sarà attivo ogni secondo mercoledì del mese in piazza Matteotti, presso l’ex Municipio, dalle ore 9.00 alle 13.00.

Le utenze potranno ritirare i sacchi per la raccolta differenziata nelle seguenti date:

15 gennaio

12 febbraio

12 marzo

9 aprile

14 maggio

11 giugno

9 luglio

13 agosto

10 settembre

8 ottobre

12 novembre

10 dicembre

Per ritirare i kit sarà necessario presentare la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI. Nel caso in cui l’intestatario non possa essere presente, è possibile delegare un’altra persona al ritiro, compilando l’apposita delega disponibile sul sito ufficiale di Teknoservice.

Il delegato dovrà presentare:

La delega compilata e firmata dall’intestatario. La tessera sanitaria dell’intestatario della TARI.

Chi non potrà recarsi alla distribuzione in piazza Matteotti avrà comunque la possibilità di ritirare i sacchi presso l’Ecocentro comunale durante gli orari di apertura: