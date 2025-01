UGL: «Glencore Portovesme, è urgente risolvere la questione cassa integrazione e promuovere investimenti per la sostenibilità energetica»

Sindacati confederali e di categoria hanno incontrato l’azienda Glencore Portovesme Srl, Confindustria Meridionale Sardegna, l’assessorato del Lavoro della Regione Sardegna e il ministero del Lavoro. Il tema centrale del confronto è stato il rinnovo della cassa integrazione straordinaria, una misura cruciale per garantire il sostegno economico ai lavoratori in questa delicata fase.

Il ministero del Lavoro ha richiesto all’azienda documentazioni specifiche necessarie per procedere con la proroga della cassa integrazione. È stato evidenziato come la chiusura della precedente legge finanziaria abbia interrotto i termini previsti, contrariamente a quanto ritenuto dall’azienda, che considerava la proroga già automaticamente concessa. Tale situazione rischia di lasciare i lavoratori privi di copertura economica in tempi brevissimi, con pesanti ripercussioni sociali per il territorio.

L’UGL, rappresentata dal segretario UGL UTL Cagliari, Andrea Geraldo, e dal vice segretario provinciale UGL Chimici Raffaele Enna hanno sottolineato l’urgenza di intervenire tempestivamente per tutelare i lavoratori ed hanno dichiarato: «La situazione è critica: il Ministero e l’assessorato del Lavoro devono agire con tempestività per garantire

continuità agli ammortizzatori sociali e salvaguardare il reddito dei lavoratori. È necessario convocare immediatamente un tavolo congiunto che definisca misure efficaci anche per il periodo successivo ai quattro mesi previsti, evitando che, da maggio, ci troviamo nuovamente senza strumenti di tutela».

In merito al ruolo dell’azienda, Andrea Geraldo ha aggiunto: «Glencore Portovesme deve dimostrare un forte senso di responsabilità industriale e mettere in campo un piano che affronti la questione dell’elevato costo dell’energia, vera causa della mancata produttività degli impianti. Soluzioni innovative e sostenibili, come il bio-mining, già adottato con successo in altre realtà del settore, rappresentano una strada concreta da percorrere. Solo investendo in innovazione tecnologica e sostenibilità sarà possibile garantire la salvaguardia dei posti di lavoro e il rilancio delle attività produttive nel lungo termine».