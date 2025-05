La bandiera della Pace campeggia nel Municipio di Piazza Roma, a Carbonia

Una nuova bandiera – quella della Pace – sventola, insieme alle bandiere dell’Unione Europea, dell’Italia, della Regione Sardegna e del comune di Carbonia nella sede del Municipio di Carbonia, in piazza Roma 1.

Un’iniziativa assunta dall’Amministrazione comunale a seguito della “Marcia per la Pace”, svoltasi domenica con partenza alle ore 9.30 in piazza IV Novembre a San Giovanni Suergiu e arrivo in piazza Roma a Carbonia.

«Come riportato nella cartellonistica all’ingresso della città, Carbonia è da sempre una città della Pace e per la Pace. Per questo motivo abbiamo accolto con favore la richiesta degli organizzatori della Marcia per la Pace di issare una bandiera nel nostro Municipio al fine di lanciare e diffondere, in un periodo caratterizzato da diversi conflitti bellici, un messaggio di Pace», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.