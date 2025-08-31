Le volpi della spiaggia di S’Ottixeddu, uno spettacolo della natura!

La spiaggia di S’Ottixeddu, situata in zona militare, aperta ai civili durante l’estate fino alle 20.00 di sera, così come Is arenas biancas, oltre ad un mare paradisiaco e al meraviglioso paesaggio, offre un ulteriore spettacolo, costituito dalla frequentazione delle volpi. Nel tardo pomeriggio, oltre ai gabbiani, abituali frequentatori delle spiagge in cerca di resti di cibo lasciati dai bagnanti, a S’Ottixeddu arrivano le volpi. E’ accaduto anche ieri, sabato 30 agosto. Intorno alle 18.30, la prima volpe è arrivata sull’arenile, e ha puntato una busta sotto un ombrellone. All’intervento del bagnante, ha desistito, e si diretta verso altri “obiettivi”, con un atteggiamento assolutamente socievole. Un altro bagnante le ha “offerto” una prugna e lei, dopo averla afferrata, ha scavato una piccola buca nella sabbia e l’ha lì depositata, ricoprendola di sabbia, presumibilmente per riservarla ai suoi “piccoli”. Da lì ha proseguito le sue ricerche e, verificata la mancanza di altro cibo in spiaggia, si è diretta sulla stradina sterrata, affiancata dagli ultimi bagnanti in uscita dalla spiaggia. Si è fermata a fianco della vegetazione, giunchi e cisti, in attesa. In attesa di chi? Dei due figli che, puntualmente, sono comparsi tra i cespugli, per una manciata di secondi, per poi reimmettersi nella folta vegetazione. Molto probabilmente, con la madre, attenta custode della loro tranquillità e sicurezza, pronti a riguadagnare l’arenile, alla ricerca di cibo e… della prugna gelosamente nascosta sotto la sabbia…

Uno spettacolo della natura!

Giampaolo Cirronis