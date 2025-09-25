Al via, a Iglesias, la quarta edizione della rassegna teatrale “Sulcis in fundo”

Ai blocchi di partenza a Iglesias “Sulcis in fundo”, la stagione teatrale dell’associazione Quinte Emotive, alla sua quarta edizione. Da sabato, 27 settembre, al 1 novembre un cartellone di sei spettacoli, al Teatro Electra in piazza Pichi, tutti alle 19.00.

L’edizione 2025 di Sulcis in fundo, dal titolo “Ogni luogo è un tempo”, riflette sul rapporto tra memoria e presente, trasformando i luoghi della città in spazi di ascolto, condivisione e resistenza culturale.

«Sulcis in fundo non è soltanto un progetto culturale, ma un presidio necessario, capace di colmare un vuoto e offrire continuità alla comunità locale – spiegano gli organizzatori, unica compagnia teatrale stabile con sede a Iglesias -. Attraverso linguaggi diversi – teatro civile, teatro poetico, musica dal vivo, narrazione – la rassegna restituisce al territorio un appuntamento annuale riconoscibile e necessario, diventato punto di riferimento per la comunità e per chi crede nel valore sociale dell’arte.»

Apre la rassegna sabato, 27 settembre, la Compagnia Teatro Sassari con lo spettacolo “La Brea”, inedito scritto nel 2003 dal commediografo Giovanni Enna. Mario Lubino (che firma la regia della messa in scena) e Alessandra Spiga interpretano Mario e Ada: i due sono una coppia borghese come tante altre, ma piano piano si scopre che il loro ménage è logorato dall’accidia e dalle continue accuse e offese che si scambiano continuamente. In questo scontro continuo assistiamo ad un matrimonio ormai a pezzi, dove non è più possibile nessuna ricomposizione.