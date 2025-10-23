La dirigente del 4° settore del comune di Carbonia ha firmato la determina di nomina della commissione giudicatrice per la gara d’appalto dei servizi di igiene urbana e ambientale

Il dirigente del 4° settore del comune di Carbonia ha firmato la determina di nomina della commissione giudicatrice per la gara d’appalto dei servizi di igiene urbana e ambientale. E’ composta dal presidente ing. Enrico Maria Potenza e dai commissari ing. Giovanni Tocco e ing. Alessandro Di Gregorio.

Il valore stimato dell’appalto per gli otto anni di durata del contratto, ai sensi dell’art.14 del Codice, è pari a € 34.080.413,12 di cui € 33.360.413,12 quale costo per i servizi base e € 720.000,00 quale costo stimato del servizio di ritiro sfalci e triturazione a carico degli utenti richiedenti; 1/4 – l’importo complessivo a base di gara è pari a € 33.360.413,12, di cui € 32.276.013,12 per servizi (compreso dei costi della manodopera per € 19.620.386,96) ed € 84.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 18.00 del 10/09/2025 e la prima seduta di gara si è tenuta alle ore 9.00 dell’11/09/2025. Entro il termine di scadenza fissato sono pervenute 7 offerte: Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. con sede legale in Ravenna; COSIR s.r.l. con sede legale in Roma, in Avvalimento con Docks Lanterna S.p.A. con sede legale in Genova; De Vizia Transfer S.p.A. con sede legale in Torino; R.T.I. Gial s.r.l. (Mandataria) con sede legale in Taviano (LE) / Impregico s.r.l. (Mandante) con sede legale in Taranto; Idealservice soc. coop. con sede legale in Pasian di Prato (UD); Raccolgo srl con unico socio con sede legale in M odugno – Bari; TEKNOSERVICE s.r.l. con sede legale in Piossasco (TO);