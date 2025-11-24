A Carbonia intervento programmato di Abbanoa mercoledì 26 novembre per la sostituzione di un pezzo speciale nel nodo idrico all’incrocio con via Anglona
Mercoledì 26 novembre 2025 i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione di uno dei principali nodi idrici di Carbonia presente nell’incrocio tra le vie Barbagia e Anglona. I lavori riguarderanno la sostituzione di un pezzo speciale in acciaio che regola l’erogazione in tutta la zona.
Trattandosi di un intervento che interessa una delle condotte adduttrici principali della città, dalle 8.00 alle 16.00 si dovrà procedere alla sospensione dell’erogazione in tutte le strade alimentate dal serbatoio di Nurdagu: le vie Ala Italiana, Abruzzi, Anglona, Arsia, Bacu Abis, Balilla, Barbagia, Belfiore, Brigata Sassari, Brindisi, Cagliari, Campidano, Cannas, Caput Acquas, Caresias, Catania, Col di Lana, Costa Medau Becciu, Costituente, Croazia, Curiel, Dalmazia, D’Annunzio, dei Glicini, dei Narcisi, dei Partigiani, della Stazione, della Vittoria, delle Begonie, delle Camelie, delle Cernitrici, delle Gardenie, delle Poste, dello Sport, dell’Ospedale, Don Luigi Orione, Ferrara, Fiume, Forlì, Gallura, Gerrei, Giudicato di Cagliari, Gobetti, Gorizia, Gramsci, Grecale, Isonzo, L’Aquila, La Spezia, Lazio, Libeccio, Liguria, Logudoro, Lombardia, Lucania, Maestrale, Manno, Mantova, Marche, Marconi, Messina, Milano, Montanara, Monte Fossone, Monte Rosmarino, Monte Santu Miai, Monte Tasua, Montenegro, Napoli, Nuoro, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Ostro, Padova, Piave, Piazza Ciusa, Piazza Marmilla, Piazza Roma, Pola, Ponziano, Puglie, Risorgimento, Roma, Romagna, San Francesco, San Gennaro, San Giorgio, San Ponziano, Santa Chiara, Sardegna , Sarrabus, Satta, Sicilia, Sirri, Slovenia, Spalato, Tanas, Taranto, Tirso, Torino, Toscana, Tramontana, Trexenta, Trieste, Tripoli, Turati, Umbria, Veneto, Vicenza, XVIII Dicembre e Zara.
