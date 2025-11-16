Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il 25 novembre, a Domusnovas, un percorso di memoria e consapevolezza

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione I Fili emozionali di Alma propone a Domusnovas, in via Gramsci, il 25 novembre 2o25, un percorso di memoria e consapevolezza, inserito nel programma OFF de L’Eredità delle Donne.

La mattina i ragazzi delle scuole. frasi e disegni realizzati a scuola verranno appesi lungo via Gramsci.

Mani tinte di rosso lasceranno impronte su un telo di lino bianco.

Un palloncino sarà ricamato con il filo rosso a piccoli punti, diventerà simbolo di riflessione e pensieri profondi.

Il pomeriggio saranno gli adulti ad essere partecipi con le visite in sede e il laboratorio di ricamo collettivo: scarpette rosse su lino bianco, cucite punto dopo punto come segno di memoria condivisa.

L’iniziativa vuole anche rievocare le bambine e le donne che hanno perso la vita nelle miniere di Iride Peis Concas, intrecciando la loro storia di fatica e

sacrificio con quella delle donne di oggi.

Un invito a soffermarsi nella lentezza del ricamo, memoria di quante donne intrecciavano con i punti la loro fatica e la loro speranza.