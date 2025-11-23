Nasce a Sant’Antioco il circolo di Sinistra Futura: oggi si è infatti svolta l’ultima riunione per la definizione del coordinamento cittadino, che avrà il compito di rappresentare una comunità in crescita e avrà l’obiettivo di rimettere insieme i pezzi di una sinistra spesso divisa e che ha perso la sua efficacia nell’essere riconosciuta portatrice delle istanze dei più deboli.

Il circolo, che ha eletto come segretario cittadino Roberto Martinelli, si pone da subito l’obbiettivo di riprendere un percorso di ascolto e confronto con tutte le realtà che non si sentono rappresentate dalla politica cittadina che da troppi anni è al governo e cercano quindi una valida alternativa.

Il gruppo è composto da donne e uomini consapevoli dell’esigenza di una visione di insieme, una linea diversa di programmazione e progettazione delle politiche di sviluppo della città e del suo territorio.

Il circolo si pone l’obbiettivo di lavorare per costruire una comunità diversa, accogliente e attenta alle esigenze dei più deboli e dei più fragili, per permettere a chi sente l’esigenza di esprimere le proprie opinioni di sentirsi sempre ben accetto, trovando un luogo di ascolto e riflessione politica sempre a disposizione.

Con la nascita del circolo di Sinistra Futura a Sant’Antioco si aggiunge un altro importante tassello che mostra che la nostra realtà politica, in grande crescita, prosegue il radicamento nel territorio del Sulcis Iglesiente, con l’obbiettivo di portare avanti una politica che dia sempre più voce e rappresentanza alle realtà locali di un territorio che ha sempre più l’esigenza di costruire un futuro diverso.