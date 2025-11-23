23 November, 2025
MENU
mobile-logo
HomeCronacaTragico incidente nel corso della notte sulla strada statale 130, due morti in uno scontro frontale tra due auto
Cronaca

Tragico incidente nel corso della notte sulla strada statale 130, due morti in uno scontro frontale tra due auto

0
1133Views

Tragico incidente nel corso della notte, intorno alle 3.40, sulla strada statale 130, all’altezza del km 53,500, il bilancio è di due morti in uno scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il passeggero dell’utilitaria per poi consegnato ai sanitari presenti con autoambulanze.
Sono deceduti i due conducenti.
Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.

FOLLOW US ON:
L'Iglesias in formaz
Rosalba Castelli e "

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cronaca
Sono stati eseguiti
Cronaca
I vigili del fuoco s
Cronaca
La Polizia di Stato
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY