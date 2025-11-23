Tragico incidente nel corso della notte sulla strada statale 130, due morti in uno scontro frontale tra due auto

Tragico incidente nel corso della notte, intorno alle 3.40, sulla strada statale 130, all’altezza del km 53,500, il bilancio è di due morti in uno scontro frontale tra due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il passeggero dell’utilitaria per poi consegnato ai sanitari presenti con autoambulanze.

Sono deceduti i due conducenti.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e il personale Anas per consentire gli accertamenti della dinamica, la rimozione dei mezzi e il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile.