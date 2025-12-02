Solidarietà dell’assemblea generale della FIOM CGIL Sardegna alle lavoratrici e lavoratori dell’Eurallumina

L’assemblea generale della FIOM CGIL Sardegna ha diffuso una nota nella quale esprime la totale vicinanza e solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori dell’Eurallumina, esposti alle intemperie per 13 giorni nel silo n° 3 e in costante presidio davanti ai cancelli della fabbrica, per aver rimesso al centro dell’attenzione le vertenze industriali, in particolare del polo di Portovesme, importante area produttiva per l’intera Sardegna.

Le delegate e i delegati dell’assemblea generale della FIOM CGIL si uniscono alle richieste avanzate ai Ministri del Lavoro e del Mimit, auspicando che la convocazione prevista per il 10 dicembre 2025 assuma carattere risolutivo per il rilancio dell’Eurallumina e dell’intera filiera dell’alluminio.