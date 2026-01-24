A Carbonia la caduta di alberi di pino ha provocato la chiusura al traffico della via Costituente

Nella serata di ieri il territorio comunale di Carbonia è stato interessato da violente raffiche di vento e da forte ed intermittente pioggia. Le condizioni meteorologiche avverse hanno causato in particolar modo lo sradicamento di un albero di medie e grosse dimensioni nella via Costituente, caduto in area privata ma aperta al pubblico, creando danni ai veicoli in sosta e a proprietà private.

Il Centro Operativo Comunale (COC), costantemente operativo in forza delle giornate di allerta meteo, in sinergia con i Vigili del Fuoco, intervenuti prontamente sul posto, ha monitorato attentamente la situazione e ha verificato la presenza sulla via di altri quattro grandi alberi di pino in evidente stato di precarietà e adiacenti alla carreggiata, la cui caduta potrebbe causare danni alle cose e alle persone qualora non fossero messi in sicurezza.

Per questi motivi, con ordinanza sindacale, è stata disposta con effetto immediato la chiusura al traffico veicolare e pedonale nella via Costituente, nel tratto compreso tra via Balilla e piazza Repubblica, fino alla messa in sicurezza degli alberi di pino ivi presenti, adiacenti alla carreggiata, al fine di prevenire il pericolo per l’incolumità delle cose e delle persone.

Il comune di Carbonia sta interloquendo con AREA per capire con esattezza se le piante in oggetto facciano capo o meno alla titolarità dell’Azienda Regionale dell’Edilizia Abitativa.