Fabio Usai (capogruppo PdS Carbonia): «Si istituisca una task force per l’utilizzo e la ridefinizione delle aree Ligestra».

«Carbonia ha bisogno di un ordine in merito all’utilizzo e alla ridefinizione delle aree Ligestra, per avere un utilizzo più corretto, consono alle prospettive di sviluppo della città e, per farlo, occorre mettere in campo una vera e propria “task force” di tecnici ed amministrativi che si occupi di queste aree e non solo.»

A dirlo è Fabio Usai, capogruppo del Partito dei Sardi nel Consiglio comunale di Carbonia.

«Dobbiamo attivarsi per avere un confronto con i vertici della società a Roma – aggiunge Fabio Usai -, su questo tutta la commissione consiliare competente e l’assessore Luca Caschili si sono dichiarati d’accordo, a conferma che quando ci sono delle buone idee, l’unità si può avere e si ottiene.»

Ricordiamo che il 10 dicembre 2015 il comune di Carbonia concluse una transazione con la società Ligestra srl, la finanziaria nata nel 2007 per la gestione del patrimonio dell’Efim, Ente Partecipazioni e Finanziamento Industria Manifatturiera, quando questo venne posto in liquidazione, che pose fine a occupazioni d’urgenza e contenziosi che si trascinavano dal 1980 e consentì al comune di Carbonia di rientrare in possesso di alcune vaste aree come, per fare qualche esempio, quella all’ingresso nord della città, nell’area vicina all’Ospedale Sirai e le colline di inerti vicine a via Nazionale.

La stessa Ligestra srl, rappresentata nell’occasione dall’amministratore delegato Alessandro La Penna e dall’avvocato Francesco Palladino, si impegnò con l’allora sindaco Giuseppe Casti per fare in modo che le aree rimaste di sua proprietà venissero messe sul mercato (per esempio la “vetrina commerciale” situata di fronte al PIP) in modo da contribuire a far nascere nuove forme di sviluppo economico in città.

Di seguito l’elenco dei terreni oggetto della transazione tra Comune di Carbonia e Ligestra:

reliquato stradale via Libertà area impianto di sollevamento fognature Barbusi strada accesso discarica comunale strade interne Barbusi rete stradale di accesso a Caput Acquas impianto di sollevamento fognario Barbusi aree Piano di Edilizia Economica Popolare di Bacu Abis aree Piano di Edilizia Economica Popolare “via Dalmazia – ex Azienda Agraria” aree Piano di Edilizia Economica Popolare via Logudoro aree rete fognaria via Dalmazia aree Piano di Zona Bacu Abis sede circoscrizionale Bacu Abis aree edificio scuola media via Dalmazia alloggi popolari Piano di Zona Santa Caterina aree discarica RSU aree impianto depurazione Bacu Abis aree impianto depurazione Barbusi aree Piano di Zona via Dalmazia – ex Azienda Agricola aree Piano di Zona via Logudoro aree rotatoria ingresso zona PIP aree Passante Ovest aree industriali in ambito PIP aree nuovo campo sportivo Barbusi aree ampliamento discarica comunale RSU area vecchia discarica comunale aree in località Genna Corriga strada di accesso scuola Ipia area in località Sirai area località Tanas area località Nuraxeddu – S’acqua Stanziaria

