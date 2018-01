Fabrizio Cucchiara (presidente della Consulta Handicap del comune di Carbonia): «Confido che il centro diurno possa riprendere a funzionare a pieno regime in tempi brevi».

Sulla difficile situazione in cui versa il centro diurno, interviene Fabrizio Cucchiara, presidente della Consulta Handicap del comune di Carbonia.

«A seguito di un confronto con l’amministrazione comunale, e sentite le famiglie dei portatori di handicap che frequentano il centro diurno, in qualità di presidente della consulta handicap del comune di Carbonia, mi sento in dovere di esprimere la mia totale vicinanza e solidarietà alle famiglie che in questo momento vivono questo ulteriore disagio nella vita dei propri cari – dice Fabrizio Cucchiara –. Confido, grazie al dialogo tra le parti interessate, nel lavoro dell’amministrazione comunale e degli uffici preposti, per una risoluzione del problema in tempi brevi, affinché il centro riprenda a funzionare a pieno regime senza ulteriori indugi che aggraverebbero ulteriormente la situazione, già difficile, di questi nostri cari concittadini.»

