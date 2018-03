Il comune di Carbonia ha ampliato la propria dotazione di mezzi necessari per fronteggiare i rischi di alluvione e di dissesto idrogeologico. Un investimento importante, sostenuto grazie a un contributo di 40 mila euro concesso dall’Unione dei Comuni del Sulcis sulla base della deliberazione n. 11 del 4 ottobre 2016, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente sovracomunale.

«I fondi sono stati impiegati per l’acquisto di attrezzature utili alla prevenzione del rischio idrogeologico e a tutela dell’incolumità dei cittadini: si tratta di 100 transenne per la chiusura del traffico stradale e di 50 cartelli mobili che prescrivono il divieto di sosta. Una serie di mezzi che possono rivelarsi preziosi in caso di allerta o in fase di emergenza idrica o idraulica», ha affermato l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai.

«L’acquisto di attrezzature finalizzate alle attività di Protezione civile rientra all’interno di un ampio progetto messo in campo dall’Amministrazione comunale di Carbonia, che ha recentemente ricostituito il Centro Operativo Comunale di Protezione civile, una struttura in grado di fronteggiare eventuali emergenze territoriali», ha aggiunto il sindaco Paola Massidda.

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) mira a fornire supporto alle attività di direzione e coordinamento delle attività del Sindaco in materia di Protezione civile. Il primo cittadino, autorità comunale in quest’ambito, si occupa della verifica delle emergenze, della direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.

Il sindaco Paola Massidda ha individuato come referente del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile il maggiore Andrea Usai, comandante della Polizia locale.

L’Amministrazione comunale prevede di acquistare autoveicoli a supporto della struttura comunale di Protezione civile e di realizzare un sistema tempestivo ed aggiornato per comunicare avvisi e allerte.

È inoltre in fase di ultimazione la redazione del Piano comunale di Protezione civile, ossia lo studio di dettaglio del territorio con l’individuazione delle aree maggiormente a rischio idrogeologico, idraulico e da incendi da interfaccia.

