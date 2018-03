Il gruppo di minoranza Genti NOA nei prossimi giorni presenterà due mozioni e un’interrogazione nel Consiglio comunale di Sant’Antioco.

«Chiederemo la messa in sicurezza e la cura della piazza De Gasperi e, in particolare, segnaleremo lo stato di abbandono di alcune aree adiacenti la basilica nelle quali sono visibili le antiche vestigia della città – si legge in una nota -. Chiederemo la nomina dei componenti del consiglio comunale nel consiglio di amministrazione della Pro Loco, considerato che gli statuti delle Pro Loco prevedono la presenza di due rappresentanti del comune, di cui uno della minoranza consigliare ma nonostante ciò, dopo più di otto mesi dall’insediamento del sindaco Ignazio Locci, l’amministrazione comunale è rappresentata unicamente da due membri di maggioranza in totale spregio ai principi di democraticità che attendono la funzione pubblica delle Pro Loco.»

«Interrogheremo il sindaco e la sua Giunta riguardo le operazioni di imbarco di armi da guerra che si svolgono nel porto di Sant’Antioco – si legge ancora nella nota di Genti NOA -. Riguardo a ciò, considerando anche gli aspetti etici e quelli legati alla sicurezza dei cittadini, vorremmo esprimere una politica coinvolgendo le forze politiche e sociali della città.»

«Ci teniamo a precisare – conclude la nota di Genti NOA – che queste due ultime istanze sono presentate congiuntamente con il resto dell’opposizione, a comprova della continua ricerca di condivisione operata per il bene della nostra comunità.»

Comments

comments