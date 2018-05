Domani mattina circa 300 studenti popoleranno piazza Roma, a Carbonia, nella giornata conclusiva del progetto “Sicuri in strada”.

Domani mattina, mercoledì 16 maggio, circa 300 studenti popoleranno piazza Roma per cimentarsi in una serie di prove teoriche e pratiche sulla sicurezza stradale, con cui si chiuderà ufficialmente il progetto “Sicuri in strada”, organizzato dall’associazione di volontariato Auser con il patrocinio e il contributo economico dell’Amministrazione Comunale. Il corso, cominciato lo scorso 2 febbraio, ha promosso con successo la diffusione della cultura e della sicurezza stradale tra gli studenti delle scuole cittadine. “Sicuri in strada” in questi mesi ha coinvolto, in particolar modo, gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie e gli studenti di alcune classi della scuola dell’infanzia. Si tratta, nel dettaglio, di allievi iscritti all’Istituto Comprensivo “Deledda-Pascoli”, all’Istituto Comprensivo “Don Milani”, all’Istituto Comprensivo “Satta”, alla Scuola paritaria “Gritti” e alla Scuola dell’infanzia “Don Milani”.

«Un’iniziativa accolta con grande favore dall’Amministrazione comunale di Carbonia nella convinzione che attraverso l’educazione stradale si possa contribuire al processo di formazione e maturazione dei bambini», ha detto il sindaco Paola Massidda, che ha ringraziato l’Auser «per aver promosso questo meritorio progetto ed il corpo della Polizia Locale, guidato dal maggiore Andrea Usai, per l’impegno profuso nel corso delle lezioni tenute agli studenti»

Il corso mirava a favorire lo sviluppo delle capacità dei bambini di muoversi in sicurezza negli spazi urbani e sulle strade, a piedi o in bicicletta; la conoscenza dei comportamenti corretti e delle norme di sicurezza da tenersi in automobile e nei mezzi pubblici come persone trasportate, in strada in qualità di pedoni o ciclisti; la conoscenza della principale segnaletica stradale, con particolare riferimento a quella relativa al pedone e al ciclista.

Il programma della giornata conclusiva del progetto “Sicuri in strada” prevede il ritrovo dei partecipanti domani in piazza Roma alle ore 9.30. Alle ore 9.45 sarà il momento dei saluti da parte di Rosy Orecchioni, presidente dell’Auser Carbonia, del sindaco Paola Massidda, del vicesindaco Gian Luca Lai, dell’assessore della Pubblica Istruzione Valerio Piria, del presidente del Consiglio comunale Daniela Marras e del maggiore Andrea Usai, comandante della Polizia locale di Carbonia. Diverse le prove che dovranno essere superate dai bambini. Si comincia alle ore 10.00, con il girotondo del semaforo da parte degli allievi della scuola dell’Infanzia; alle ore 10.10 si terranno le prove teoriche sulla sicurezza stradale; alle 10.20 la ricreazione; alle 10.30 le prove pratiche sulla sicurezza stradale; alle ore 12.00, infine, la consegna dei ricordini e i saluti ai partecipanti.

Comments

comments