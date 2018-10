La Sardegna è presente al Meeting Europeo sui Parternariati Strategici che si conclude domani, 28 ottobre, a Bonn (Germania).

La Sardegna, rappresentata dall’associazione ABìCì di Selargius è stata selezionata dall’Agenzia Nazionale per i Giovani (Dipartimento della Gioventù) per rappresentare l’Italia al Meeting Europeo di Bonn (Germania) “Step into Strategic Partnership”, destinato alla formazione e creazione di una rete europea per lo sviluppo dell’innovazione nel campo dell’educazione e delle politiche giovanili.

A rappresentare l’associazione ABìCì, il rappresentante legale, Gabriele Frongia. «Siamo onorati di rappresentare la Sardegna ed acquisire conoscenze da implementare nella nostra terra e di promuovere le nostre buone pratiche innovative per ispirare organizzazioni europee nel campo dell’educazione e nell’inclusione sociale di persone con disabilità e di informare in merito alle attività implementate con il nostro parternariato locale. Il nostro progetto sull’accessibilità turistica per disabili sensoriali nell’Area Metropolitana di Cagliari ha incontrato l’interesse da parte della stessa Agenzia Nazionale per i Giovani Tedesca, rappresentata dalla responsabile Caroline Huber, e di altre organizzazioni europee partecipanti al meeting europeo, provenienti dall’Austria, Ungheria, Slovenia, Germania, Croazia, Grecia, Cipro, Irlanda, Lituania, Bulgaria ed Estonia».

Il Meeting, realizzato nell’ambito del programma Europeo Erasmus+ è iniziato il 22 ottobre e si concluderà domani, 28 ottobre.

