Sabato pomeriggio verrà inaugurata la nuova sede di Iglesias di Fratelli d’Italia.

Sabato pomeriggio, alle 17.00, verrà inaugurata la nuova sede di Iglesias di Fratelli d’Italia, ai piedi della via Valverde. Alla cerimonia prenderanno parte il consigliere regionale Gianluigi Rubiu, il coordinatore regionale del partito Paolo Truzzu ed il deputato Salvatore Deidda.

«La nuova casa di Fratelli d’Italia costituisce un’occasione di rilancio per l’azione politica del partito in città e nel territorio – spiega Gianluigi Rubiu -. Un segnale di vitalità importante di apertura verso i cittadini, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.»

La struttura vuole diventare un punto di riferimento per Iglesias e l’area vasta. I consulenti e gli esperti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, saranno disponibili dal lunedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00.

«Una sede che va oltre la politica – conclude Gianluigi Rubiu -. Un circolo che avrà come snodo centrale uno sportello giovani, destinato soprattutto alla consulenza su bandi e concorsi regionali. Pensiamo che la presenza costante sul territorio sia necessaria per ascoltare più persone possibili, perché solo in questo modo sarà mantenuto il contatto diretto tra il cittadino e le istituzioni.»

