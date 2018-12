Monica Fois (Pd): «Il sindaco Locci chieda aiuto all’opposizione!»

«E’ surreale ed inaccettabile che il 10 dicembre 2018, alla convocazione della riunione in regione avente oggetto il Piano Sulcis, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Ignazio Locci fosse assente! In maniera incredibile e del tutto inspiegabile la Giunta e questa maggioranza non hanno ritenuto importante presidiare la sede istituzionale più adeguata per fare valere le proprie priorità (Edilizia, Nautica, Turismo) ma, sopratutto, ciò che hanno votato insieme a tutto il Consiglio in merito alla richiesta di rimodulazione delle risorse del Piano Sulcis.»

Lo scrive, in una nota, Monica Fois, segretaria del Circolo del Partito democratico di Sant’Antioco.

«Il Partito democratico – conclude Monica Fois – non crede assolutamente che la maggioranza non disponesse di un consigliere da delegare in rappresentanza di questa città, su una tematica di importanza epocale.»

