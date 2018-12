Si è svolto questo pomeriggio un incontro con le delegazioni di Behren lès Forbach e Oberhausen, città gemellate con Carbonia.

In questi giorni i delegati delle città di Oberhausen e Behren lès Forbach, gemellate con il comune di Carbonia, sono presenti a Carbonia in occasione dei festeggiamenti per l’80° dell’inaugurazione della città. Questo pomeriggio si è svolto un incontro nella sala polifunzionale, al quale ha partecipato anche il presidente del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Tarcisio Agus. Il comune di Carbonia era rappresentato dal sindaco Paola Massidda, il vicesindaco Gian Luca Lai, gli assessori della Cultura Sabrina Sabiu (che ha gestito gli interventi) e dei Servizi sociali Loredana La Barbera, la presidente del Consiglio comunale Daniela Marras. Le delegazioni ospitate erano guidate dal sindaco di Behren lès Forbach e da un assessore di Oberhausen. Faceva parte della delegazione francese anche il presidente del Circolo dei sardi del comune di Behren lès Forbach Benigno Puddu che ha vissuto a Carbonia dal 1952 al 1953 ed ha ricordato gli inizi della collaborazione tra i due Comuni che ha poi portato al gemellaggio, di cui fu protagonista per Carbonia Emilio Nuscis.

Al termine dell’incontro, c’è stato uno scambio di doni.

Abbiamo registrato alcuni interventi in video che pubblicheremo tra oggi e domani, a partire da quello del sindaco di Carbonia, Paola Massidda.

