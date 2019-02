E’ finita senza goal la partita di andata dei quarti di finale di Coppa Italia tra Carbonia e Villasor, disputata questo pomeriggio allo stadio Comunale “Carlo Zoboli” di Carbonia. Non è stata una bella partita, la squadra campidanese, penultima in classifica in campionato, è arrivata a Carbonia con l’intento di strappare un pareggio in vista della partita di ritorno, in programma fra due settimane a campi invertiti, ma in avvio di partita ha assunto anche l’iniziativa, sfiorando il vantaggio in un’azione confusa nell’area di rigore del Carbonia, nella quale ha colpito un palo alla sinistra di Daniele Bove. Il Carbonia, pur non brillando, ha creato alcune azioni pericolose, sciupando le opportunità, la più clamorosa con Daniele Contu, che ha avuto la palla giusta per sbloccare il risultato ma da favorevolissima posizione ha spedito alto.

Nel secondo tempo Fabio Piras ha effettuato alcuni cambi, la squadra ha aumentato la pressione sfiorando ancora il goal in almeno tre occasioni, ma probabilmente è mancata la determinazione necessaria per sbloccare una partita che, con il passare dei minuti, è diventata assai più complicata del previsto. Va detto che Fabio Piras ha dovuto fare a meno di Fabiano Todde e Niccolò Agostinelli, infortunati, ed ha portato in panchina Momo Cosa in condizioni precarie, inserendolo solo nel finale.

Il risultato a reti bianche ha deluso ma, all’atto pratico, resta prezioso in vista della gara di ritorno, nella quale per passare il turno ed accedere alle semifinali, sarà sufficiente un pareggio con goal.

Sugli altri campi, l’Arborea ha espugnato il campo dell’Orrolese, imponendosi per 2 a 1; il Valledoria ha regolato l’Ozierese 1926 con il punteggio di 2 a 0 ed il Thiesi ha battuto di misura il Fonni Calcio, per 3 a 2.

Le partite di ritorno sono in programma mercoledì 27 febbraio.

Domenica il campionato propone al Carbonia ancora la sfida con il Villasor, alle 15.00, al Comunale “Carlo Zoboli”. Ricordiamo che oggi il Carbonia è terzo in classifica con 45 punti, il Villasor penultimo con 19 punti.

Vediamo l’intervista realizzata con l’allenatore del Carbonia, Fabio Piras.

