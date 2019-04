I carabinieri della stazione di Assemini hanno arrestato un pizzaiolo 25enne di Cagliari per il reato di produzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Stamattina, alle prime luci dell’alba, intorno alle 4.00, i carabinieri impegnati in un apposito servizio antidroga, hanno monitorato il giovane che, fermato e perquisito personalmente e presso il proprio domicilio, è stato trovato in possesso di un chilo e mezzo di marijuana pronta per lo spaccio al dettaglio, nonché di dieci piante di cannabis di altezza compresa tra i 15 cm ed i 2 metri, nonché di tutto il materiale tecnico per l’allestimento di una vera e propria serra per la coltivazione dello stupefacente.

