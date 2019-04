Il comune di Carbonia ha pubblicato pubblicato le graduatorie generali definitive per l’assegnazione di alloggi popolari (bando 2017-2018).

Il comune di Carbonia ha pubblicato pubblicato le graduatorie generali definitive per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (Case popolari), in riferimento al bando 2017-2018.

«Il varo delle graduatorie definitive è una misura importante al fine di ridurre l’emergenza abitativa in una città come Carbonia, dove attualmente si registra un’elevata domanda di alloggi popolari da parte della cittadinanza – si legge in una nota dell’Amministrazione comunale di Carbonia -. La nostra Amministrazione comunale ha intensificato le interlocuzioni con l’Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA) per mettere in campo azioni efficaci e tempestive in grado di garantire alle famiglie bisognose della nostra città una casa in cui poter vivere serenamente e con gli affetti più cari, in modo confortevole e, possibilmente, a basso costo.»

Le graduatorie pubblicate sono suddivise in:

1. Graduatoria generale (in ordine di posizione);

2. Sub-graduatorie speciali (in ordine di posizione):

Anziani;

Giovani Coppie;

Handicap.

3. Elenco domande escluse (in ordine alfabetico).

Gli elenchi sono consultabili attraverso il seguente link: http://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/content/it_IT/12164.html

Le graduatorie costituiscono provvedimento definitivo. Gli interessati potranno presentare ricorso al Tar della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

