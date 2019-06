A Cagliari Paolo Truzzu (centrodestra) è in testa con il 50,50% in 151 sezioni su 174 ma non ha ancora la certezza dell’elezione a sindaco al primo turno.

Quando mancano ancora i risultati di 23 sezioni su 174, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu, candidato della coalizione di undici liste della coalizione di centrodestra, non sa ancora se verrà eletto sindaco di Cagliari al primo turno o se dovrà fare ricorso al ballottaggio con l’assessore uscente Francesca Ghirra, candidata delle sette liste della coalizione di centrosinistra. Paolo Truzzu, infatti, in 151 sezioni ha ottenuto 29.053 voti, il 50,50%, contro i 27.291 voti, il 47,44% di Francesca Ghirra. A tenere ancora in piedi la possibilità del ricorso al ballottaggio, che si terrebbe domenica 30 giugno, c’è Angelo Cremone, candidato della lista civica Verdes, con i suoi 1.181 voti, il 2,05%.

