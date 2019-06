Nella giornata odierna due incendi hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei del Servizio regionale coordinati dal Corpo forestale.

Il secondo incendio in agro del comune di Serramanna, in località “fattoria Giuseppe Pinna”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sanluri, coadiuvata dalla squadra di Forestas di Monastir, dai barracelli di Serramanna, dai volontari di Assemini (L’Aquila) e di San Sperate (Nova Orsa).

Il primo si è sviluppato in agro del comune di Tula, in località “Nuraghe Colvos”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Oschiri, coadiuvata dalla squadra di Forestas San Leonardo di Oschiri e dai Vigili del fuoco di Ozieri.

