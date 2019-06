Verrà presentata venerdì 14 giugno, all’EXMA di Cagliari, la XXIX edizione del festival internazionale Narcao Blues.

Edizione numero ventinove per Narcao Blues: dal 17 al 21 luglio ritorna il più longevo festival blues in Sardegna, e tra i più apprezzati nel panorama nazionale del genere di matrice afroamericana. Un appuntamento immancabile nell’estate musicale isolana, organizzato dall’associazione culturale Progetto Evoluzione.

Cinque serate, ognuna caratterizzata dal consueto assortimento di stili e di artisti nazionali e internazionali, inseriti in un cartellone come sempre all’insegna della coerenza e della qualità delle proposte. Un programma allestito con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Sport e Spettacolo e dell’assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna e con il patrocinio del Comune di Narcao, che verrà presentato alla stampa venerdì 14 giugno a Cagliari, al Radio X Social Club presso l’EXMA, in via San Lucifero 71.

All’incontro con i giornalisti, con inizio alle 11.00, interverranno il direttore artistico Gianni Melis e Michelle Kramers, attrice, regista e fondatrice (insieme a Puccio Savioli) della cooperativa Theatre en vol, partner dell’associazione culturale Progetto Evoluzione nell’evento Habitat in Blues in programma il 22 giugno nella cava di Sennori, nell’ambito della seconda edizione del progetto artistico interdisciplinare Cavart-Extrazioni Culturali.

