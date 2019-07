Il nuovo assessore del Bilancio Antonio Guerrieri ha partecipato questa sera alla prima riunione della Giunta Massidda. La prima intervista.

E’ tenente colonnello della Guardia di Finanza e vanta una lunga esperienza in materia di verifiche contabili ed una solida preparazione in ambito giuridico maturata anche nelle università della regione Sardegna.

Sposato e padre di un ragazzo di 14 anni, Antonio Guerrieri è laureato con lode in Economia e Commercio presso l’Università Tor Vergata di Roma, vanta un dottorato di Ricerca in “Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi” conseguito presso l’Università di Sassari. Abilitato all’esercizio della professione di dottore commercialista, è iscritto all’Albo nazionale dei Revisori legali.

