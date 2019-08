Sabato 31 agosto, alle 21.00, in piazza Roma, a Carbonia, si terrà il “Carbonia Summer Sport Contest 2019”.

Proseguono le molteplici iniziative organizzate dalle associazioni sportive con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia nell’ambito della prima edizione del “Carbonia Summer Sport Contest”.

A Cortoghiana, in piazza Venezia, è in corso di svolgimento da alcune settimane il “Volley Sotto le Stelle”, promosso dalla Pallavolo Sulcis, mentre a Carbonia sabato 31 agosto, alle ore 21.00, in piazza Roma, prenderanno il via le manifestazioni sportive a cura del Comitato Provinciale MSP (Movimento Sportivo Popolare).

«Il Carbonia Summer Sport Contest è un evento inedito attraverso il quale intendiamo favorire la pratica dello sport e il divertimento collettivo, coinvolgendo enti, federazioni e associazioni sportive, oltre a soggetti che operano nel volontariato con finalità di tipo ricreativo», ha detto il sindaco Paola Massidda. «Stiamo assistendo ad una vera e propria festa dello sport in una stagione, quella estiva, ideale per praticare discipline salutari e divertenti anche nelle ore notturne», ha aggiunto l’assessore dello Sport Valerio Piria. Un caso specifico è proprio quello di sabato 31 agosto, quando piazza Roma sarà lo scenario che vedrà protagonisti atleti di danza sportiva, arti marziali, pattinaggio e calcio a 3 per bambini. Sono previste inoltre attività di equitazione per bambini, giochi gonfiabili e animazione, il tutto accompagnato dallo street food, dall’intrattenimento musicale e dalla partecipazione di auto tuning e moto. L’iniziativa organizzata dal Comitato Provinciale MSP avrà il suo prologo domani sera, venerdì 30 agosto, alle ore 21.00, a Cortoghiana, con un quadrangolare di calcio a 5 che si svolgerà nell’impianto polivalente situato nei pressi dell’ex Circoscrizione. Il “Carbonia Summer Sport Contest”, oltre alla data del 31 agosto, tornerà in piazza Roma anche giovedì 5 e giovedì 12 settembre, alle ore 21.00. Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione, nelle date del 31 agosto, 5 e 12 settembre, è prevista la chiusura del traffico veicolare, dalle ore 19.00 fino all’1.00 del mattino del giorno successivo, in via Manno (da via Fosse Ardeatine); via Roma, nel tratto compreso tra piazza Roma e via Deledda; via Oberhausen, nel tratto compreso tra via Napoli e piazza Roma.

