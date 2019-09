Bosa ed Atletico Uri sono le prime due squadre qualificate per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, alle 17.00 il Carbonia ospita la San Marco, forte del 4 a 1 della gara d’andata.

Bosa ed Atletico Uri sono le prime due squadre qualificate per i quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza regionale. Negli anticipi disputati ieri pomeriggio, hanno superato due delle cinque matricole del campionato rispettivamente il Li Punti per 2 a 1 (andata 4 a 3 per la squadra sassarese) e l’Ossese in trasferta per 4 a 3 (andata 1 a 0 per l’Ossese).

Questo pomeriggio, alle 17.00, si disputano le altre sei partite di ritorno degli ottavi di finale. Il Carbonia ospita al Comunale “Carlo Zoboli” la San Marco Assemini ’80 (dirige Alberto Enrico Argiolas di Cagliari, assistenti di linea Monica Ortu di Cagliari ed Alessio Evangelisti di Oristano), forte del 4 a 1 maturato sette giorni fa sul campo della San Marco, a Decimomannu (solo le prodezze del portiere della San Marco hanno evitato che il punteggio assumesse proporzioni ancora più nette). Per la squadra di Andrea Marongiu, che non potrà disporre di Marcello Angheleddu, squalificato dalla passata stagione, a qualificazione virtualmente ipotecata, si tratta di un importantissimo test in vista dell’ormai imminente inizio del campionato, che scatterà domenica prossima e proporrà subito la sfida più attesa ed affascinante, contro la Nuorese, la squadra accreditata dei favori dei pronostici per la promozione in serie D.

Sugli altri campi si giocano: Nuorese-Porto Rotondo (andata 3 a 1); Ghilarza-Taloro (andata 2 a 1); Kosmoto Monastir-La Palma Monte Urpinu (andata 1 a 1); Arbus-Guspini (andata 2 a 0); Castiadas-Ferrini (andata 1 a 1).

