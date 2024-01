La Verde Isola ospita la capolista Kosmoto Monastir, il Villamassargia gioca a Tortolì

Verde Isola – Kosmoto Monastir è la partita di spicco della 17ª giornata del girone A del campionato di Promozione regionale. Si gioca al Comunale Nuovi Caduti di Nassirya di Sant’Antioco. La squadra di Pasquale Lazzaro e quella di Marcello Angheleddu si sono già affrontate in Coppa Italia, con una vittoria per parte e qualificazione della Kosmoto per differenza goal. L’impegno della squadra tabarchina è molto arduo. La Kosmoto guida la classifica con due punti di vantaggio sul Castiadas e due partite in meno giocate. La Verde Isola occupa la penultima posizione con 11 punti.

Il Villamassargia gioca sul campo del Tortolì. La squadra sulcitana vive un periodo difficile, con risultati che l’hanno fatta scivolare al terz’ultimo posto con 16 punti.

Sugli altri campi, si giocano Arborea-Calcio Pirri, Guspini-Idolo e Terralba Francesco Bellu-Atletico Cagliari. Ieri sono stati disputati quattro anticipi: Arbus-Selargius 0 a 2, Lanusei-Gonnosfanadiga 3 a 1, Castiadas-.Gialeto 2 a 0, orrolese.Cus Cagliari 2 a 1.

Nella foto di copertina Pasquale Lazzaro, allenatore della Verde Isola.