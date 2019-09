E’ ormai tutto pronto per l’arrivo delle reliquie di Santa Rita da Cascia che faranno tappa unica, per tutto il Sulcis Iglesiente, a Portoscuso, dal 9 ottobre, giorno del suo arrivo nel quale sarà accolta da tutta la comunità di Portoscuso e dalle persone che per l’evento giungeranno nel territorio al 16 ottobre, giorno della sua partenza. Vari sono gli eventi a carattere religioso che sono previsti lungo tutta la durata del suo soggiorno. I manifesti riguardanti il programma sono consultabili presso tutte le chiese del territorio sulcitano e non solo.

Il programma completo.

Mercoledì 9 ottobre 2019 Giornata dell’accoglienza Ore 16,30: Arrivo e accoglienza della Sacra Reliquia di Santa Rita da Cascia. Presso il piazzale della pineta di Portopaglietto in viale delle Regioni, accoglieranno la Sacra Reliquia i fedeli ed i devoti, il gruppo folk “Sa Turri” e culturale “Vergine D’Itria” di Portoscuso, l’Associazione A.N.M.I. di Portoscuso, le autorità religiose, civili, militari e maestranze tutte. Saluto da parte del parroco di Portoscuso reverendo don Giulio Demontis e del sindaco del comune di Portoscuso dott. Giorgio Alimonda. Segue processione verso la Chiesa Parrocchiale, con il seguente itinerario: Viale delle Regioni, Deledda, L.go Matteotti, Don Minzoni, Piazza Giovanni XXIII, Chiesa Parrocchiale. Incontro della Sacra Reliquia con il simulacro di Santa Rita da Cascia presso la piazza Giovanni XXIII. Intronizzazione della Sacra Reliquia. Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Massimo Noli. Anima il coro Polifonico Femminile di Portoscuso. Ore 21,00: “Un momento con Santa Rita” e offerta dell’incenso. Giovedì 10 ottobre 2019 Giornata della famiglia Ore 8,30: Santa Messa presieduta da don Giulio Demontis Ore 9,00/12,00: Peregrinatio della Sacra Reliquia con visita alle attività commerciali. Ore 12,00/15,00: visite libere. Ore 15,00/17,00: Peregrinatio della Sacra Reliquia con visita alle famiglie. Ore 17,30: recita San Rosario. Ore 18,00: Santa Messa presieduta da P. Giuseppe Piga (O.F.M. Conv.) animata da Carla. Benedizione delle famiglie presenti ed omaggio della rosa (ogni famiglia può donare una rosa a Santa Rita). Ore 21,00: “Un momento con Santa Rita” ed offerta dell’incenso. Venerdì 11 ottobre 2019 Giornata dei defunti e delle vedove Ore 8,30: Santa Messa presieduta da Don Ephrem. Ore 9,00/9,45: Visite libere. Ore 10,00: Arrivo e accoglienza della Reliquia presso la cappella del camposanto, recita del San Rosario e Santa Messa per tutti i defunti presieduta da Don Giulio Demontis. Ore 12,00/17,30: Visite libere. Ore 17,30: San Rosario. Ore 18,00: Santa Messa presieduta da P. Nicola Fiscante (C.SS.R.) in suffragio dei mariti defunti. Ad ogni vedova presente verrà consegnata una “Spina”. Anima il coro parrocchiale. Ore 21,00: “Un momento con Santa Rita” meditando la via Crucis per le vie del paese. Itinerario: piazza Giovanni XXIII, Don Minzoni, C. Battisti, Oberdan, La Caletta, Torre, L.go Gramsci, piazza Giovanni XXIII, Chiesa Parrocchiale. Al rientro canto dell’inno a Santa Rita e offerta dell’incenso. Sabato 12 ottobre 2019 Giornata dei bambini, ragazzi e giovani – Inaugurazione dell’anno catechistico Ore 8,30: Santa Messa presieduta da don Ephrem. Ore 9,00/18,00: Visite libere. Ore 18,00: San Rosario. Ore 18,30: Santa Messa presieduta da don Andrea Zucca, con la consegna dei testi catechetici e mandato ai catechisti. Anima il coro Parrocchiale. Ore 21,00 “Un momento con Santa Rita” ed offerta dell’incenso. Domenica 13 ottobre 2019 Giornata del ringraziamento Ore 08,00: Santa Messa presieduta da don Ephrem. Ore 10,30: Santa Messa solenne presieduta da don Giulio Demontis animata dal coro Parrocchiale. Ore 11,15: Accompagnamento della Sacra Reliquia con i propri mezzi di trasporto verso la cappella di Sant’Ignazio al piano di zona. Percorrendo le vie: Don Minzoni, L.go Matteotti, G. Deledda, Viale delle Regioni, Viale Sardegna, Umbria, Toscana, piazza Toscana. Partecipa: il moto club e i ciclisti di Portoscuso. All’Arrivo Benedizione delle autovetture e dei mezzi di trasporto. Ore 17,30: S. Messa presieduta da don Luca Manconi animata dal coro parrocchiale. Segue solenne processione accompagnata dal gruppo dei trombettieri, musici e sbandieratori “quartiere fontana” di Iglesias, dai gruppi Folk “Sa Turri” e Culturale “Vergine D’Itria” di Portoscuso, Barbusi, Pabillonis, San Giovanni Suergiu (Is Massaius). Itinerario: Cappella Sant’Ignazio, Piazza Toscana, Via Emilia, viale Sardegna, viale delle Regioni, Dante, Galilei, Marconi, Monti, Volta Grazia Deledda, Bellini, Azuni, G.M. Angioy, C. Battisti, Oberdan, L.go Gramsci, P.zza Giovanni XXIII, Chiesa Parrocchiale. Ore 20,00 Santa Messa alla presenza dei gruppi folk, presieduta da don Pietro Desogus. Anima il gruppo folk, “Sa Turri” con il canto della tradizione portoscusese. Benedizione dei petali di rosa. Ore 22,00 “Un momento con Santa Rita” ed offerta dell’incenso. Lunedì 14 ottobre 2019 Giornate della sofferenza, dell’anziano e del malato Ore 8,30: Santa Messa presieduta da Don Pietro Desogus. Ore 9,00/12,00: Peregrinatio della Sacra Reliquia con visita ai malati. Ore 12,00/15,00: Visite libere. Ore 15,00/17,15: Peregrinatio della Sacra Reliquia con visita ai malati. Ore 17,30: San Rosario. Ore 18,00: Santa Messa presieduta da don Giulio Demontis, ed unzione dei malati presenti. Anima Carla. Saranno presenti: L’U.N.I.T.A.L.S.I. e le Associazioni Croce Azzurra, AUSER, AVIS, H.H.T. ONLUS, 2 e 3 Età di Portoscuso. Ore 19,00/21,00: visite libere. Ore 21,00: “Un momento con Santa Rita” ed offerta dell’incenso. Martedì 15 ottobre 2019 Giornata eucaristica Ore 8,30: Santa Messa presieduta da don Giulio Demontis. Ore 9,00/17,00: Esposizione SS. Sacramento ed adorazione. Ore 11,30: Recita del San Rosario Eucaristico. Ore 17,15: Santa Benedizione Eucaristica. Ore 17,30: San Rosario. Ore 18,00: Santa Messa offerta da coloro che portano il nome “Rita” presieduta da Don Ephrem. Anima Carla. Benedizione del pane. Ore 19,30: Esposizione SS. Sacramento. Ore 21,00: Processione eucaristica con il seguente itinerario: Piazza Giovanni XXIII, via Don Minzoni, G.M. Angioi, Cairoli, Verdi, Puccini, Leonardo da vinci, Donizetti, Rossini, Azuni, G.M. Angioy, Baracca, Don Minzoni, Piazza Giovanni XXIII. Al rientro, benedizione eucaristica, canto dell’inno a Santa Rita e offerta dell’incenso. Mercoledì 16 ottobre 2019 Giornata di affidamento e congedo Ore 8,30: Santa Messa presieduta da don Ephrem. Ore 9,00/12,00: Visita alla frazione di Paringianu. Ore 12,30/17,15: Visite libere. Ore 16,15: San Rosario. Ore 17,00: Santa Messa solenne presieduta da don Francesco Deffenu, ed atto di affidamento a Santa Rita. Anima l’Associazione “Schola Cantorum” di San Sperate. Saluto da parte del parroco di Portoscuso don Giulio Demontis e del sindaco del comune di Portoscuso dott. Giorgio Alimonda. Presso Piazza Giovanni XXIII, separazione del simulacro dalla Sacra Reliquia di Santa Rita da Cascia. Accompagnamento della Sacra reliquia per il congedo verso l’uscita della cittadina in piazza Tintoretto (fronte spiaggia Portovesme) dai fedeli, devoti, e dal il gruppo folk “Sa Turri” e culturale “Vergine D’Itria” di Portoscuso, l’associazione A.N.M.I di Portoscuso, le autorità religiose, civili, militari e maestranze tutte. Itinerario: via M. Polo, lungomare C. Colombo, piazza Tintoretto. Ore 7.30 Apertura della Chiesa Ore 24.00 Chiusura della Chiesa Durante la settimana in chiesa ci saranno dei sacerdoti a disposizione per il sacramento della confessione.

Condividi... 0 Google+ 0 Pinterest 0 Tumblr 0

Comments

comments