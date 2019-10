Venerdì 1° novembre, a Monte Rosmarino (Carbonia), si svolgerà il Trofeo Città di Carbonia di mountain bike, Memorial Sergio Usai e Carlo Cancedda.

L’A.S.D. Dimonios Bike Team ha organizzato, con il patrocinio del comune di Carbonia, la manifestazione sportiva denominata “Trofeo Città di Carbonia: Memorial Carlo Cancedda e Sergio Usai”, una gara di mountain bike di livello regionale che si svolgerà a Monte Rosmarino venerdì 1° novembre, dalle ore 8.30 alle 11.30. È previsto il passaggio degli atleti lungo gli sterrati all’interno della pineta, con partenza da via Tirso.

La manifestazione sarà l’occasione per ricordare i compianti ciclisti carboniensi Sergio Usai e Carlo Cancedda, scomparsi a seguito di un incidente stradale avvenuto il 7 maggio 2006, sulla strada provinciale che collega Villamassargia a Siliqua. Sono passati oltre 13 anni, ma il loro ricordo è ancora vivo nella memoria di tanti.

«Questo evento conferma ancora una volta lo stretto legame della città di Carbonia con il mondo del ciclismo, certificato anche dal gran numero di appassionati delle due ruote presenti nel territorio comunale», ha detto l’assessore dello Sport Valerio Piria.

All’iniziativa parteciperanno circa 50 atleti.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’intera manifestazione, venerdì 1° novembre, dalle ore 8.30 alle ore 10.15, è prevista la chiusura del traffico veicolare in via Tirso, nel tratto compreso tra via Cagliari e via Piolanas.

