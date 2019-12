Nella giornata di ieri l’Arst – per conto del comune di Carbonia – ha installato tre nuove pensiline in corrispondenza delle fermate dei mezzi pubblici presenti in via Santa Caterina, via Dalmazia (in prossimità della rotatoria di via Ospedale) e in viale Amedeo di Savoia a Cortoghiana.

«Un servizio doveroso per tanti pendolari della nostra città – ha commentato il sindaco Paola Massidda -. L’aumento della dotazione di pensiline, cui stiamo provvedendo a seguito di continue interlocuzioni con Arst, rappresenta una misura necessaria per contrastare un problema annoso e molto sentito in città, ovvero la carenza di fermate autobus al coperto.»

«Con l’installazione delle 3 nuove pensiline, sale a 10 il numero di fermate autobus coperte da apposita tettoia. Il nostro obiettivo è potenziare ulteriormente la rete delle pensiline per consentire a tutti i cittadini di poter attendere l’arrivo del mezzo pubblico al riparo dalle intemperie», ha rimarcato l’assessore alle Manutenzioni Gian Luca Lai.