Elvira Usai (sindaco di San Giovanni Suergiu): «Il nostro concittadino risultato positivo al Covid-19 sta bene e si trova in quarantena con i propri familiari»

«Ho contattato telefonicamente il concittadino risultato positivo per assicurarmi delle sue condizioni di salute. Trattasi di persona adulta che sta bene e che si trova in quarantena con i propri familiari. A questa persona auguriamo di guarire presto e di rimettersi in forma.»

Lo scrive, in un post pubblicato su Facebook, Elvira Usai, sindaco di San Giovanni Suergiu, a distanza di alcune ore dall’accertamento del primo caso di positività al Coronavirus di un residente nel Comune sulcitano.

«Tengo a precisare – aggiunge Elvira Usai – che il concittadino in questione è risultato positivo durante un breve soggiorno a Carloforte, e che volontariamente e in tempi celeri si è sottoposto al tampone. Voglio rassicurarvi sul fatto che non ha avuto alcun contatto con altri cittadini di San Giovanni Suergiu: lavora fuori dal suo comune di residenza e non ha frequentato i bar e le attività commerciali del paese. Le persone con cui è entrato in contatto, tutte residenti in altri Comuni, sono state già messe in isolamento dalle autorità sanitarie competenti e sottoposte a tampone.»

«Vorrei, dunque, rasserenare la cittadinanza e chiedere ancora una volta uno sforzo di collaborazione, affinché siano messi in atto quotidianamente i comportamenti più consoni per la tutela e la prevenzione della nostra salute. Ricordo, dunque, di mantenere distanziamento sociale, di indossare la mascherina nei luoghi chiusi e di lavare ed igienizzare spesso le mani – conclude Elvira Usai -. In questo momento dobbiamo essere ancora più rispettosi delle regole, solo così possiamo arginare il diffondersi del virus.»