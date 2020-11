Sono terminati, a Iglesias, i lavori per la copertura della Chiesa di San Pio X

Sono terminati, a Iglesias, i lavori per la messa in sicurezza ed il rifacimento della copertura della Chiesa di San Pio X, nel rione Serra Perdosa.

Gli interventi, finanziati con fondi regionali e comunali per un importo di 90.000,00 euro, sono durati circa due mesi e hanno riguardato il rifacimento della parte bassa della copertura, con la posa della guaina impermeabilizzante.

Oltre a questo, sono stati sostituiti i pluviali e le grondaie, sono state installate delle scossaline in metallo per prevenire infiltrazioni d’acqua piovana e sono state ripristinate alcune parti in muratura ed in cemento danneggiate dall’umidità.

«E’ stato un intervento importante – ha sottolineato il sindaco, Mauro Usai – per una Chiesa che non è solo un luogo di culto, ma anche un centro di aggregazione in uno dei rioni più grandi e con più giovani della nostra Città. E’ fondamentale valorizzare e tutelare strutture che accompagnano la vita della comunità e la crescita di tanti ragazzi.»

«Ritengo questo intervento un ulteriore risultato ottenuto dall’Amministrazione – ha aggiunto l’assessore dei Lavori pubblici, Vito Didaci – nel pieno rispetto di quanto presente nelle dichiarazioni programmatiche del Sindaco. Un risultato perseguito con attenzione e impegno, che si si somma a tutti quelli già completati e quelli ancora in lavorazione.»

