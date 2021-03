Santadi: terminata la quarantena fiduciaria dei membri della Giunta, nuovamente operativi al 100%

«È terminata oggi la quarantena fiduciaria dei membri della Giunta interessati dal contatto con un caso positivo :anche il secondo tampone è risultato negativo. Siamo quindi nuovamente operativi al 100%.»

Lo hanno annunciato in un post pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale, il sindaco Massimo Impera e l’assessore della Sanità Veronica Impera.

«I casi positivi e le quarantene effettive nel nostro Comune ad oggi risultano zero – hanno concluso Massimo Impera e Veronica Impera -. Continuiamo tutti a tenere un comportamento responsabile in ogni situazione per ridurre al massimo il rischio di contagi.»