Gonnesa: contagi da Covid-19 nella Scuola dell’Infanzia Paritaria, il sindaco Cabiddu ne ha ordinato la chiusura fino al 6 aprile

I casi di positività al Covid-19 rilevati nella Scuola dell’Infanzia Paritaria “M.A.T. Maggiori” Suore Oblate di Gesù e Maria, comunicati al comune di Gonnesa, al fine di tutelare la salute pubblica e la salubrità degli ambienti scolastici, dato atto che è stata disposta la sanificazione di tutti i locali della scuola, il sindaco Hansel Cristian Cabiddu questa sera ha ordinato, «in via precauzionale, con decorrenza 26 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021, in attesa delle indagini epidemiologiche, la chiusura dell’intero plesso scolastico della Scuola e la conseguente interruzione dell’attività didattica in presenza dei rispettivi docenti».

L’attuazione delle prescrizioni dell’ordinanza è stata affidata al responsabile della Scuola.