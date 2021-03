I carabinieri di Iglesias hanno denunciato a piede libero un 22enne algerino per il reato di furto aggravato

Sabato 27 marzo, a Iglesias, i carabinieri del locale Norm – Aliquota Radiomobile, hanno denunciato a piede libero per il reato di furto aggravato, un 22enne algerino, senza fissa dimora, con precedenti di polizia, in quanto durante l’orario di apertura al pubblico dell’esercizio commerciale “Oviesse”, sito in via Roma, aveva asportato vari capi di abbigliamento per un valore complessivo di 224 euro, tutti recuperati e restituiti al responsabile del punto vendita.