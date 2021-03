I carabinieri di Sant’Antioco hanno denunciato a piede libero per truffa una disoccupata 24enne di Rocca Priora, Comune in provincia di Roma. La donna, nello scorso mese di gennaio, aveva posto in vendita su un sito internet un motocarro Piaggio Porter e con artifizi e raggiri si era fatta accreditare sul conto corrente bancario la somma di 690 euro da un ignaro 54enne di Sant’Antioco che, troppo tardi, si era reso conto dell’indisponibilità del mezzo e dell’irreperibilità della venditrice.